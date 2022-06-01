Ростов-на-Дону, , 00:08 — REGNUM В Ростовской области в ночь и в течение суток 1 июня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Ливень

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, в течение суток местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра в непогоду будут достигать 20-22 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что в непогоду спасатели призывают жителей региона быть предельно внимательными и осторожными.