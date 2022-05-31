Луганск, 1 июня, 2022, 00:07 — ИА Регнум. С серьёзным успехом в посёлке Камышевахе в Луганской Народной Республике 6-й казачий полк имени Матвея Платова и специальный полк «Ахмат» поздравил в своём телеграм-канале верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир казачьего добровольческого отряда «Дон» Николай Дьяконов.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«Вы — настоящие воины победы! Пусть неизменно противником овладевает первобытный ужас при встрече с вами. Пусть, лишь услышав, что вы идете в боевых порядках, он уже хребтом ощущает вашу хватку! Знаю, что братство, возникающее на поле боя, сближает людей так же сильно, как природное родство. От всей души приветствую единение нашего народа. Вместе — мы сила, братья! Так победим!» — обратился атаман к участникам специальной военной операции на Украине.

ИА REGNUM сообщало, что 30 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что посёлок Камышеваха в Луганской Народной Республике взят под контроль российских военных и силовиков ЛНР почти на 90%. Продолжается работа по зачистке населённого пункта от националистов и бандеровцев.

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