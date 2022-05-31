Вашингтон, 31 мая, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) столкнётся с большими трудностями после отказа от использования Международной космической станции (МКС) и на переходе к работе на коммерческих станциях, заявил главный инспектор агентства Пол Мартин в докладе, опубликованном 31 мая.

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«Мы обнаружили, что столкнемся со значительными трудностями с реализацией своего плана по замене МКС на коммерческие станции на низкой околоземной орбите к 2028 году», — указано в документе.

По его мнению, в такой ситуации потребуются дополнительные средства на поддержание работы компонентов, оборудования и систем МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам «Роскосмоса» срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году.