Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Инсайдеры сообщили, какая видеокарта компании Nvidia может стать первой в серии нового поколения RTX 4090. Об этом 1 июня сообщает портал PCGamesN.

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Пользователь, известный в сети под ником kopite7kimi, утверждает, что первым в продажу поступит устройство под названием RTX 4090. Он добавил, что позже Nvidia выпустит видеокарты RTX 4080 и RTX 4070. Редакция издания отметила, что если его слова окажутся правдой, то RTX 4090 станет первой в истории Nvidia видеокартой с процессором класса 90.

Напомним, пока Nvidia официально не представила видеокарты новой серии RTX 4090. Ранее СМИ сообщили, что производитель может выступить с анонсом в июле 2022 года.

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