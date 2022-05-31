Мурманск, 31 мая, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В Мурманске у здания областной думы появились две скамейки, урна и кашпо из вторсырья, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО.

https://nord-news.ru Скамейка из вторсырья в Мурманске

Объекты, призванные обеспечить северян возможностями для комфортного досуга, а также украсить сквер в центре города, состоят из побывавшей в употреблении и пришедшей в негодность полиэтиленовой пленки, а также ПЭТ-бутылок, упаковочных контейнеров и овощных ящиков. Для создания одной скамейки потребовалось примерно 2000 пакетов, а на кашпо, как и на урну, израсходовано от 700 до 1000 пакетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируют использовать вторсырьё в строительстве жилья.