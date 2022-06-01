1 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 00:34 — REGNUM Решение мэра Москвы Сергея Собянина подписать постановление о повышении минимального размера заработной платы (МРОТ) в столице до 23 508 рублей спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да уж, Собянин рулит. И минималку повысил, и компенсацию за штрафы для москвичей выплатил. Того и гляди в Москве и пенсионный возраст уменьшит. А может быть, даже и увеличит продолжительность жизни москвичей!» — пишет Руслан М.

Многие пользователи были искренне возмущены, по их мнению, несправедливостью, связанную с тем, что москвичи могут довольствоваться намного более высоким МРОТ, нежели остальные жители Российской Федерации.

«Нормально вообще! По стране МРОТ всего 13 тысяч, а в Москве аж 23 тысячи! Это что за несправедливость такая? Москва — не Россия?» — задаётся вопросом Нина Л.

«Почему снова Москва? Цены везде поднялись и намного. В других регионах людям деньги не нужны что ли?» — вопрошает Юрий Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что жизнь в Москве не настолько уж дороже по сравнению со стоимостью жизни в регионах, поэтому непонятно, почему москвичи могут довольствоваться большим количеством благ, чем жители провинции.

«Был недавно в Москве (сам живу в провинции). Я чего-то не понимаю, вероятно, но, зайдя в продуктовый магазин, я очень сильно удивился. Цены практически такие же, как и у меня в регионе. Некоторые товары так вообще — дешевле! И вот в этом городе необходимо повышать минимальную зарплату? А там, где зарплаты всегда были маленькими, там, видимо, не надо?» — интересуется Марк В.

Часть людей полагает несправедливым, что градоначальник одного населённого пункта может устанавливать большие социальные привилегии, чем глава другого.

«Почему такие единоличные решения принимаются? Я понимаю, что в Москве очень-очень много денег, но неужели нельзя как-то распределить полезные ресурсы справедливо — по всей стране?» — написал Михаил О.

Ряд пользователей указывает на то, что всё-таки Москва действительно может себе позволить повысить минимальный размер заработной платы, а другие регионы не могут пойти на такой шаг потому, что тамошние власти якобы плохо стараются.

«Если честно, реакция просто выпиливает. Собянин, мэр Москвы, поднял минимальную зарплату в Москве. И тут же началось: «А почему в Москве?!» А где, блин, ещё мэр Москвы её должен поднимать, на Чукотке? Хотите повышения у себя — ну так вперёд, требуйте этого с региональных властей, если они ни черта не делают. Вспоминаются ковидные выплаты — деньги из федерального центра в регионы перевели, а там цирк начался — решили чуть ли не минуты работы с ковидными больными считать. Если местные власти в регионах ничего не могут — Собянин-то при чём? Притом было бы о чём разговаривать. Можно подумать, что на эту минималку в Москве прожить можно. Смешно просто», — написал Олег В.

Напомним, 31 мая на официальном сайте мэра Москвы была опубликована информация, согласно которой глава города Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимального размера заработной платы в столице до 23 508 рублей.