Мурманск, 31 мая, 2022, 23:46 — ИА Регнум. На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Мурманской области Владимир Ивашкин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

«Выполняя боевые задачи в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине, погиб уроженец Апатитов Владимир Дмитриевич Ивашкин. В родном городе многие помнят, как он учился в школе № 3, а потом и в Апатитском политехническом колледже. Владимир поступил на службу в ряды Вооруженных сил РФ и честно выполнял свой долг, мужественно защищал интересы нашей Родины. Соболезную родным и близким Владимира. Светлая и добрая память герою», — написал Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманский губернатор сообщил о гибели на Украине ефрейтора из Умбы.