Брюссель, , 23:38 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершит рабочий визит в Вашингтон для встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и рядом других высокопоставленных чиновников, сообщает 31 мая пресс-служба Североатлантического альянса.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что центральным вопросом будет обсуждение процесса принятия Финляндии и Швеции в блок НАТО.

Напомним, против принятия Финляндии и Швеции в НАТО выступает Турция. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласится, если эти страны покажут «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».

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