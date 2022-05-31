Брюссель, 31 мая, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершит рабочий визит в Вашингтон для встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и рядом других высокопоставленных чиновников, сообщает 31 мая пресс-служба Североатлантического альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Уточняется, что центральным вопросом будет обсуждение процесса принятия Финляндии и Швеции в блок НАТО.

Напомним, против принятия Финляндии и Швеции в НАТО выступает Турция. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласится, если эти страны покажут «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».