Сыктывкар, 31 мая, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба заявил о необходимости сделать республику более привлекательной для массового туриста.

(сс) Kasimys Останцы на плато Маньпупунёр

«Нашу республику посещают порядка 200 тыс. туристов. Для нас это мало, ставим себе более высокую планку. Кроме традиционных направлений — экология, этнографический туризм, делаем ставку на агротуризм, на промышленный туризм, у нас есть интересные направления. Лидирующие бренды — это плато Маньпупунер, одно из семи чудес России, это Финно-угорский этнопарк с разнообразными программами, турами и экскурсиями для семей», — заявил Уйба в своем видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты ЭИСИ назвали лучшие регионы РФ для внутреннего туризма.