Печора, Коми, 31 мая, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Печорский городской суд оштрафовал сотрудницу одного из детских садов за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Согласно материалам дела, женщина, находясь на своем рабочем месте, неоднократно высказывала свое негативное отношение к проведению специальной военной операции на Украине.

«Подсудимая подтвердила указанные факты, объяснив их наличием родственников на Украине, поскольку сама является уроженкой Украины, факты высказываний в адрес президента Российской Федерации и поддержки президента Украины она отрицала», — сообщили в ведомстве.

Постановлением суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 УК РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми завели несколько дел о дискредитации армии РФ.