Нью-Йорк, США, , 23:19 — REGNUM Исполнительный директор Marvel Comics Джо Кесада, в 2019 года также занявший должности исполнительного вице-президента и креативного директора Marvel Entertainment, покидает компанию с 1 июня 2022 года. Об этом он сообщил 31 мая на своих страницах в соцсетях.

Комиксы Marvel InspiredImages

В посте Кесада напомнил, что в августе 2000 года Marvel доверила ему «ключи от вселенной», и с тех пор была для него «самой большой поддержкой». Он поблагодарил редакционную команду, коллег и наставников, назвав их «самыми талантливыми творцами на земле», которые доверяли ему. «Особенно в первые дни, когда казалось, что я продавал билеты на «Титаник», — отметил Кесада.

Напомним, Джо Кесада родился 12 января 1962 года, он проработал в Marvel около 30 лет, пройдя путь от художника-фрилансера до одного из руководителей компании с самым долгим стажем работы в её истории. Свои первые комиксы Ninjak, Solar и Man of the Atom он опубликовал через издательство Valiant, позже стал работать с Marvel и DC. Кесада, в частности, работал над таким сериями комиксов, как «Бэтмен», «Люди Икс» и «Человек паук». Он также известен тем, что в определённый период ввёл запрет для авторов комиксов на воскрешение умерших персонажей.

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