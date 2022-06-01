Светлана Рыбина, 1 июня 2022, 00:31 — REGNUM Сообщение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о своём желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Украина
Украина
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. 2019
President.gov.ua

«Зеля, встречу с Владимиром Путиным надо ещё заслужить! А пока твоё поведение оставляет желать лучшего», — отметила Анна Г.

Многие пользователи уличили украинского президента в том, что он пытается использовать своего турецкого коллегу в качестве приманки, чтобы в итоге устроить встречу с российским лидером.

«Что, через турецкого лидера решил зайти? Может быть, хоть так Путин обратит на него внимание. Как мы видим, никакой встречи не предвидится», — подметил Иван И.

Некоторые комментаторы отмечают, что такая желанная Зеленским встреча в итоге обернётся абсолютным балаганом и сплошным для него пиаром.

«Толку-то от этих встреч? Попиариться, покричать на Путина и уехать? Это никому не нужно, кроме вас», — считает Денис П.

«Этот шут гороховый уже несколько лет ждёт личной встречи с Путиным. Он ведь, как я помню, утверждал, что встреча может произойти в любой точке планеты, так почему не приехал в Москву, куда его неоднократно приглашали?» — задаётся вопросом Ирина В.

Часть людей уверена, что кому-кому, а российскому президенту нет никакого дела до его украинского коллеги, у которого дела идут не самым лучшим способом.

«Путину незачем общаться с Зеленским. Он себя должен уважать. Да и небезопасно это. Вдруг наркоман за нож схватится!» — предупреждает Галина М.

«Нет смысла с этой мразью встречаться. Зеленский ничего толкового сказать не может, опять начнёт гримасы строить и тянуть время», — уверен Руслан Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский не оказывает никакого влияния на геополитические расклады, поэтому нет никому никакого дела до его желаний.

«Зачем встречаться Зеленскому и Путину? Вроде как обо всех вопросах Россия ведёт переговоры с Германией и Францией. Без Украины прекрасно обсуждают эту самую Украину. Всё равно наркоман Зеленский двух слов связать в осмысленное предложение не может», — пишет Николай Р.

Нашлись и те, кто отмечают, что если бы украинскому президенту так сильно нужна была эта встреча, то он бы уже давным-давно лично посетил Кремль.

«Путин же сказал Зеленскому, в каком случае они окажутся за одним столом переговоров. Это произойдёт в случае полной и безоговорочной капитуляции Украины. Иного варианта не дано», — указывает Михаил С.

«Вообще, встреча российского президента с украинским нам не с руки. Это явным образом затормозит ход ведения спецоперации, появятся какие-нибудь бессмысленные договорённости, которые Киев обязательно нарушит. Нет уж. Пока делом занимается Министерство обороны России у нашей страны всё идёт самым прекрасным образом. Россия прирастает территориями, а враг терпит поражение за поражением», — написал Кирилл О.

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине
Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине
(с) Министерство обороны России

Напомним, 31 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью для агентства Анадолу о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о своём желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.