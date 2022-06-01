1 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили неуёмного украинского президента, который не оставляет попыток добиться встречи с российским лидером.

Светлана Рыбина, , 00:31 — REGNUM Сообщение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о своём желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. 2019 President.gov.ua

«Зеля, встречу с Владимиром Путиным надо ещё заслужить! А пока твоё поведение оставляет желать лучшего», — отметила Анна Г.

Многие пользователи уличили украинского президента в том, что он пытается использовать своего турецкого коллегу в качестве приманки, чтобы в итоге устроить встречу с российским лидером.

«Что, через турецкого лидера решил зайти? Может быть, хоть так Путин обратит на него внимание. Как мы видим, никакой встречи не предвидится», — подметил Иван И.

Некоторые комментаторы отмечают, что такая желанная Зеленским встреча в итоге обернётся абсолютным балаганом и сплошным для него пиаром.

«Толку-то от этих встреч? Попиариться, покричать на Путина и уехать? Это никому не нужно, кроме вас», — считает Денис П.

«Этот шут гороховый уже несколько лет ждёт личной встречи с Путиным. Он ведь, как я помню, утверждал, что встреча может произойти в любой точке планеты, так почему не приехал в Москву, куда его неоднократно приглашали?» — задаётся вопросом Ирина В.

Часть людей уверена, что кому-кому, а российскому президенту нет никакого дела до его украинского коллеги, у которого дела идут не самым лучшим способом.

«Путину незачем общаться с Зеленским. Он себя должен уважать. Да и небезопасно это. Вдруг наркоман за нож схватится!» — предупреждает Галина М.

«Нет смысла с этой мразью встречаться. Зеленский ничего толкового сказать не может, опять начнёт гримасы строить и тянуть время», — уверен Руслан Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский не оказывает никакого влияния на геополитические расклады, поэтому нет никому никакого дела до его желаний.

«Зачем встречаться Зеленскому и Путину? Вроде как обо всех вопросах Россия ведёт переговоры с Германией и Францией. Без Украины прекрасно обсуждают эту самую Украину. Всё равно наркоман Зеленский двух слов связать в осмысленное предложение не может», — пишет Николай Р.

Нашлись и те, кто отмечают, что если бы украинскому президенту так сильно нужна была эта встреча, то он бы уже давным-давно лично посетил Кремль.

«Путин же сказал Зеленскому, в каком случае они окажутся за одним столом переговоров. Это произойдёт в случае полной и безоговорочной капитуляции Украины. Иного варианта не дано», — указывает Михаил С.

«Вообще, встреча российского президента с украинским нам не с руки. Это явным образом затормозит ход ведения спецоперации, появятся какие-нибудь бессмысленные договорённости, которые Киев обязательно нарушит. Нет уж. Пока делом занимается Министерство обороны России у нашей страны всё идёт самым прекрасным образом. Россия прирастает территориями, а враг терпит поражение за поражением», — написал Кирилл О.

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине (с) Министерство обороны России

Напомним, 31 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью для агентства Анадолу о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о своём желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.