Вашингтон, 31 мая, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Любая новая военная операция Турции на севере Сирии подорвёт региональную стабильность и усложнит ситуацию, заявил 31 мая на брифинге глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены обсуждениями о возможном наращивании военной активности на севере Сирии, в частности воздействием на гражданское население… Мы выступаем за сохранение нынешних линий прекращения огня и осуждаем любую эскалацию. Очень важно для всех сторон сохранять и поддерживать зоны прекращения огня», — заявил Прайс.

Напомним, военный контингенты США до сих пор находятся на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства этой страны. При этом они уже несколько лет занимаются разграблением нефтяных месторождений Сирии.