Сербия, 31 мая, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Глава миссии ЕС в Косово Томаш Шуньог 31 мая совместно с мэром Вуштрина Феритом Идризи посетил населенную сербами деревню Джобуля.

gardnergp Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после пандемии в деревне участились случаи межэтнических столкновений.

Шуньог побеседовал с представителями местного сербского населения и заявил о том, что Европейский союз выступает за равные права для представителей всех национальностей, проживающих в Косово.