Грозный, , 23:05 — REGNUM Тотальную зачистку города Северодонецка (ЛНР) завершили 31 мая российские подразделения, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Gendargno

Рамзан Кадыров «Воинами из Чеченской Республики совместно с Народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка».

По словам главы Чечни, бойцы перешли к следующему этапу: они проводят сейчас более тщательную выборочную проверку отдельных городских объектов.

Он отметил также, что здание главного управления СБУ, которое в Северодонецке являлось оплотом укронацистских войск, и прилегающая к нему территория «зачищены полностью».

Украинские боевики «в спешке побросали свои кабинеты и сбежали, но оставили множество «сюрпризов» в виде самодельных взрывных устройств». Эти мины сапёры утилизируют.

Рамзан Кадыров «Местные жители с облегчением и радостью встречают российских воинов, подшучивая над тем, что немцев выгнали уже, а это значит, что всё теперь наладится».

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