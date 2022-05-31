Грозный, 31 мая 2022, 23:05 — REGNUM Тотальную зачистку города Северодонецка (ЛНР) завершили 31 мая российские подразделения, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
По словам главы Чечни, бойцы перешли к следующему этапу: они проводят сейчас более тщательную выборочную проверку отдельных городских объектов.
Он отметил также, что здание главного управления СБУ, которое в Северодонецке являлось оплотом укронацистских войск, и прилегающая к нему территория «зачищены полностью».
Украинские боевики «в спешке побросали свои кабинеты и сбежали, но оставили множество «сюрпризов» в виде самодельных взрывных устройств». Эти мины сапёры утилизируют.
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