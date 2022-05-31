Цхинвал, , 23:06 — REGNUM Решение о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России имело чисто популистский характер, так как для его реального проведения ещё не созрело условий. Об этом кореспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Герб Южной Осетии

Аслан Рубаев Было понятно, что разговоры о референдуме и о воссоединении с Россией — это чисто популистский предвыборный ход, который под собой не имел никаких оснований. Очевидно, что референдум и воссоединение осетинским народом будет воспринято на ура. Южная Осетия мечтает об этом, войти в состав России и стать единой Аланией. Это такая идея фикс осетинского народа, его главная задача. И любой из осетинских политиков будет, конечно, на этой теме преследовать свои цели. Поэтому Гаглоев тоже использовал вопрос о референдуме в своей предвыборной агитации, и сейчас технично уходит от принятия решения, говоря о том, что нужно провести дополнительные консультации с Москвой, и эта история снова уйдёт такой «долгий ящик» просто потому, что для этого ещё не созрела ситуация и ещё не до конца решены все проблемы. Конечно же, хотелось бы, но ещё не время.

Напомним, что 13 мая президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума о присоединении республике к России, но 30 мая новоизбранный президент Алан Гаглоев приостановил осуществелении референдума.