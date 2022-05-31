Тирана, , 23:07 — REGNUM Министр туризма и окружающей среды Албании Миреля Кумбаро 31 мая встретилась с представителями всемирно известной настольной игры «Монополия» для подготовки официального албанского издания игры.

Игра Монополия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вместе с албанским, игра будет переведена уже на 45 языков мира.

По словам Кумбаро, новое издание «Монополии» станет хорошей рекламой Албании и Косово для людей, которые «не смотрят телевизор, не посещают новостные порталы, не следят за политикой, но играют в игры».

Албанское издание «Монополии» в качестве игровых полей будет включать достопримечательности Албании и Косово. Ожидается, что презентация издания будет приурочена к Дню флага Албании.

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