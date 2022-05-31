Москва, 31 мая, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил компании Google требование об удалении приложения для анонимного сетевого соединения Tor Browser из магазина Google Play. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба ведомства.

Olli Henze Интернет

«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что суд признал запрещенной к распространению на территории России «содержащуюся в Tor Browser информацию», а также «само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений».