Афины , , 22:55 — REGNUM Министерство национальной обороны Греции официально подтвердило намерение отправить на Украину боевые машины пехоты БМП-1 в расчёте на замену этих бронемашин техникой немецкого производства.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерства национальной обороны сообщает, что после предыдущих обсуждений и после сегодняшней встречи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с канцлером Германии Олафом Шольцем была согласована передача бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1 (получены в 1994 году) с целью отправки на Украину и их одновременной замены равным количеством боевых бронированных машин немецкого производства Marder», — указано в сообщении военного ведомства Греции.

Напомним, 31 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил после саммита ЕС, что Греция передаст Украине бронетехнику советского образца, а взамен ФРГ предоставит бронемашины немецкого производства.

При этом премьер-министр Греции Мицотакис уклонился от ответа на вопрос об отправке бронетехники Украине.