1 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 04:26 — REGNUM В 2022 году многие американцы были вынуждены пропустить встречу с семьями 30 мая в День памяти, посвященнный погибшим военным, из-за исторически высоких цен на бензин. Простые граждане были вынуждены сидеть дома в одиночестве, потому что в этом году День памяти стал самым дорогим в истории, пишет сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо для Fox News.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Цены на бензин, устанавливая рекорд за рекордом, непрерывно растут с момента вступления президента США Джо Байдена в должность в 2021 году. И конца этому не видно. В общей сложности цены на топливо выросли более чем на $2 за галлон со дня инаугурации. Американские интернет-пользователи обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден не имеет ни малейшего представления о том, что он делает. Его политика полностью ошибочна. Он пытается заставить нас отказаться от ископаемого топлива, не предлагая никаких жизнеспособных альтернатив. Эта стратегия ведет к катастрофе в области экономики и национальной безопасности», — пишет 999 404.

«Это возвращает нас к политике Обамы — Байден сделает энергию настолько дорогой, что вы будете вынуждены делать то, что он хочет. Проблема в том, что ветер и солнце не могут произвести достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить спрос. Это неудобная правда», — указывает steveh31.

«А еще они ненадежны. Когда зимой будет 10 градусов ниже нуля, я не хочу надеяться на солнце, чтобы мои водопроводные трубы не замерзли и не лопнули, или чтобы я не замерз до смерти. Солнце и ветер — абсолютно ненадежные источники энергии», — соглашается komets.

«Байден ясно дал понять, каковы его намерения. Он сказал, что американцам придется пережить этот переходный период, то есть пока мы будем отвыкать от ископаемого топлива в пользу зеленой энергии. Нельзя навязывать людям новые технологии. В Америке достаточно топлива, чтобы прокормить эту страну как минимум двести лет, а возможно, и больше, так как будет обнаружено еще больше нефти. Технология зеленой энергии не является экономически эффективной, действенной или чистой для окружающей среды, как многие пытаются нас убедить», — объясняет amborn.

«Знает ли Байден вообще, откуда берется большая часть электроэнергии в США? Не от ветряных мельниц, солнечных батарей, гидроэлектростанций или геотермальных источников. Большая ее часть вырабатывается с помощью природного газа, угля и атомных электростанций», — напоминает dowhatsright863.

«Байден — это человек, который представляет угрозу нашей национальной безопасности, а попытка форсировать переход от ископаемого топлива нереальна в те сроки, в которые они хотят это сделать, даже за пару десятилетий. Почему американский народ не может сделать выбор: хочешь ездить на газовом автомобиле — езди на нем. Вы хотите ездить на электромобиле — езжайте на нем, я лично не могу себе его позволить и не готов влезть в долги ради него. Однако левые хотят навязать мне свою климатическую программу», — негодует 996 699.

«Многие продукты, на которые я смотрю, подорожали в два раза — это 100% инфляция, а не 8%. Спасибо, Байден!» — осуждает Riverrat197.

«Партия демократов гениальна. Они обещают помочь бедным и среднему классу, но на самом деле богатые получают выгоду, а бедные страдают. Но бедные продолжают голосовать за демократов и продолжают верить их обещаниям», — переживает westtxguy574.

Ранее Байден описал исторически высокий рост цен на бензин в стране как «невероятную эволюцию» на фоне отказа от ископаемого топлива.

«Ситуация такова. Что касается цен на газ, то мы переживаем невероятную эволюцию, которая, даст Бог, закончится и сделает нас сильнее, и мир станет сильнее, и мы будем меньше зависеть от ископаемого топлива, когда всё закончится», — пообещал Байден, то ли оправдывая, то ли восхваляя высокие цены на газ, с которыми сталкиваются американцы.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментарии президента прозвучали на фоне рекордно высоких цен на бензин, которые, по словам Американской автомобильной ассоциации, являются «беспрецедентными».

По данным этой организации, цена галлона (3,785 л) бензина по состоянию на 23 мая достигла среднего показателя $4,596.

Напомним, ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о наихудшем энергетическом кризисе за последние 50 лет.

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