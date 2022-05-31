Скопье, 31 мая, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Македонский Красный Крест 31 мая направил второй грузовик с гуманитарной помощью на Украину.

ИА REGNUM Красный Крест

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Украина получит 1200 пищевых пакетов и 400 упаковок предметов гигиены.

Генеральный секретарь македонского Красного Креста Саит Саити заявил, что помощь прибудет в течение двух дней.

Заместитель посла Украины в Северной Македонии Роман Буга от лица украинского народа поблагодарил балканскую страну за поддержку и солидарность.

Напомним, в Северной Македонии находятся 1300 украинских беженцев.