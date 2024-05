Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Карл Урбан, исполняющий в сериале «Пацаны» роль Уильям Бутчера по прозвищу Мясник, сказал, что он слишком стар для роли Росомахи из франшизы «Люди Икс». Об этом 31 мая сообщает портал We Got This Covered.

Постер фильма «Пацаны»

Урбан признался, что ему льстит то, что фанаты рассматривают его как подходящего кандидата на эту роль, но отметил, что поклонники «должны рационально подумать об этом».

«Я что, на два года моложе Хью Джекмана? Я имею в виду, что если бы я был студией, ищущей кого-то на роль Росомахи, я бы выбрал кого-то, от кого я получу три фильма», — сказал Урбан. Актёр обратил внимание, что Marvel не сможет снять три картины с его участием, если только ей не нужен «65-летний Росомаха».

Напомним, ровно через неделю, 7 июня 2022 года Карлу Урбану исполнится 50 лет. Кроме «Пацанов» он участвовал во многих других известных проектах, в частности, сыграл Судью Дредда в фильме 2012 года «Судья Дредд 3D», доктора Леонарда МакКоя в картинах франшизы «Звёздный путь» и Эомера в кинотрилогии «Властелин колец».