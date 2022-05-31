Казань, 31 мая, 2022, 22:40 — ИА Регнум. 35-летний экс-полузащитник «Спартака», «Химок», «Кубани», «Крыльев Советов», «Ростова», «Терека» и «Уфы» Олег Иванов подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом 31 мая сообщили на официальном сайте клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч «Зенит» — «Рубин»

По информации источника, соглашение Иванова с «Рубином» рассчитано на один год с опцией продления контракта еще на один год.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Олег Иванов принял участие в 24-х матчах чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также Иванов получил четыре желтые карточки.