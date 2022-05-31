Марсель, Франция, 31 мая, 2022, 22:37 — ИА Регнум. 33-летний опорный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает издание Foot Mercato, Витсель может перейти в «Марсель».

Андрей Пронин ИА REGNUM Аксель Витсель

Ранее было объявлено, что Аксель Витсель покинет «шмелей» после завершения сезона на правах свободного агента, так как соглашение бельгийца с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Аксель Витсель принял участие в 29-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.

Витсель выступал за «Боруссию» с 6 августа 2018 года после перехода из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 миллионов евро.