Приштина, , 22:48 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 31 мая подписал Хартию зеленого и устойчивого муниципалитета, которая предназначена для 21 муниципалитета Косово.

Зеленое строительство Beesmurf

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что для экономического развития необходима реализация зеленой повестки.

Курти сообщил о том, что в Косово заканчивается подготовка долгосрочной стратегии по декарбонизации, которая позволит Косово повысить конкурентоспособность своей экономики на фоне глобального экономического кризиса.

К хартии присоединились муниципалитеты Мамуша, Джилян, Джяковица, Митровица, Скёндерай, Вуштрин, Липлян, Каменица, Грачаница, Феризай, Хани и Элезит, Приштина, Штима, Дренас, Юник, Подуева, Раховец, Вития, Обилич, Малишева и Драгаш.

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