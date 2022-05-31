Приштина, 31 мая 2022, 22:48 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 31 мая подписал Хартию зеленого и устойчивого муниципалитета, которая предназначена для 21 муниципалитета Косово.

Зеленое строительство
Зеленое строительство
Beesmurf

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что для экономического развития необходима реализация зеленой повестки.

Курти сообщил о том, что в Косово заканчивается подготовка долгосрочной стратегии по декарбонизации, которая позволит Косово повысить конкурентоспособность своей экономики на фоне глобального экономического кризиса.

К хартии присоединились муниципалитеты Мамуша, Джилян, Джяковица, Митровица, Скёндерай, Вуштрин, Липлян, Каменица, Грачаница, Феризай, Хани и Элезит, Приштина, Штима, Дренас, Юник, Подуева, Раховец, Вития, Обилич, Малишева и Драгаш.

Читайте ранее в этом сюжете: США намерены оставить в Косово спорных беженцев из Афганистана