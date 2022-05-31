Подгорица, 31 мая, 2022, 22:51 — ИА Регнум. С тех пор, как началась «война на Украине», Евросоюз стал более открытым к процессу расширения. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак 31 мая в интервью черногорскому агентству MINA

Hague.mfa.sk Мирослав Лайчак

По его словам, Черногория «могла бы и должна» воспользоваться этим политическим моментом.

Лайчак отметил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что государства, не являющиеся членами ЕС, должны объединиться в рамках новой политической организации, не относятся к Черногории.

«Страны Западных Балкан не должны быть нервными из-за этой инициативы. И Черногория не должна быть нервной из-за этого предложения. У вас есть ваша европейская перспектива, обещание полноценного членства в ЕС, и это не меняется», — рассказал Лайчак.

Напомним, что 31 мая в черногорском городе Будва прошло ежегодное заседание Саммита за демократию в Юго-Восточной Европе.