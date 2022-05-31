Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Кинокомпания Disney обвинила в расизме поклонников франшизы «Звёздные войны», которые раскритиковали в соцсетях игру актрисы Мозес Ингрэм, исполнившую роль Ревы Севандер. Об этом 31 мая сообщает портал Comicbook.

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons Звёздные разрушители

«Мы рады приветствовать Мозес Ингрэм в семье «Звездных войн» и рады, что история Ривы продолжится», — написала администрация страницы Disney в соцсети, добавив, что будет «сопротивляться» всем, кто будет критиковать актрису. «В галактике «Звездных войн» более 20 миллионов разумных видов, не выбирайте расизм», — заявила компания.

В ответ на это многие пользователи обвинили руководство аккаунта Disney в демагогии и подмене тезиса. Они указали кинокомпании, что ранее в фильмах и сериалах франшизы разных персонажей играли чернокожие актёры и у фанатов «Звёздных войн» не было с этим проблем.

Для справки: по сюжету, персонаж Ингрэм Рева Севандер — женщина-джедай последних лет существования Галактической республики. После падения республики она стала имперским инквизитором, охотящимся за детьми, имеющими связь с Силой, и получила кодовое имя Третья сестра.