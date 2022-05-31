Загреб, 31 мая, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Новыми санкциями Россию не напугать, ведь и те, что уже введены, неэффективны, сообщил 31 мая журналистам хорватский президент Зоран Миланович.

Damir Sencar Зоран Миланович

Отметив, что ЕС не спешит вводить запрет на покупку газа в России, хорватский лидер предложил признать, что уже введённые антироссийские санкции «не работают», хотя есть надежда, что в будущем от них будет прок.

Владимир Путин с удовлетворением улыбнётся». Зоран Миланович «Рубль не упал, Россия всего этого не ощущает с финансовой точки зрения, а когда почувствует, война закончится. Цену заплатят граждане Европы, а [президент России]с удовлетворением улыбнётся».

Он добавил, что Россия не останется без рынков сбыта газа и нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ЕС пришли к согласию относительно шестого пакета антироссийских санкций, предусматривающего отказ от покупки в России нефти и нефтепродуктов.