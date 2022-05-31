Вашингтон, , 22:21 — REGNUM США продолжают изучать потребности Украины в различных вооружениях и рассматривают варианты поставок, но это не касается ракет дальнего действия, заявил 31 мая на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы продолжаем рассматривать ряд эффективных боевых систем, которые могут показать себя в руках наших украинских партнеров. Однако наш президент считает, что мы не должны отправлять им ракеты дальнего действия для ударов за пределами Украины», — сказал Прайс.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не получит американских ракет, способных атаковать территорию России.

В то же время американские СМИ регулярно сообщают о различных точках зрения на этот вопрос и высокой вероятности принятия другого решения.

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