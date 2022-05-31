Вашингтон, 31 мая 2022, 22:21 — REGNUM США продолжают изучать потребности Украины в различных вооружениях и рассматривают варианты поставок, но это не касается ракет дальнего действия, заявил 31 мая на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«Мы продолжаем рассматривать ряд эффективных боевых систем, которые могут показать себя в руках наших украинских партнеров. Однако наш президент считает, что мы не должны отправлять им ракеты дальнего действия для ударов за пределами Украины», — сказал Прайс.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не получит американских ракет, способных атаковать территорию России.
В то же время американские СМИ регулярно сообщают о различных точках зрения на этот вопрос и высокой вероятности принятия другого решения.
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