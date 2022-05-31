Нижний Новгород, , 22:19 — REGNUM Посевные работы в Нижегородской области завершатся уже в ближайшие дни — план ярового сева выполнен уже на 95%. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства 31 мая.

Картофель Наталья Диева © ИА REGNUM

К настоящему времени нижегородские аграрии засеяли более 540 тысяч гектаров сельхозугодий.

Из них зерновыми культурами — 399 тысяч гектаров, картофелем — 13 тысячи гектаров, сахарной свеклой — 12,4 тысячи гектаров, кукурузой на зерно — 8,6 тысячи гектаров, овощами — более 500 гектаров, рапсом — 13,6 тысячи гектаров, масличным льном — 11,4 тысячи гектаров, горчицей — 4,4 тысячи гектаров и соей — 1,2 тысячи гектаров.