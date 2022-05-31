Загреб, , 22:26 — REGNUM Сербия не станет угрозой для Хорватии, «даже если купит в три раза больше оружия». Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович 31 мая.

Зоран Миланович Damir Sencar

«Сербия не представляет угрозу для Хорватии, так как Хорватия в НАТО», — процитировало агентство «Танюг» слова Милановича.

Президент Хорватии добавил, что его сербский коллега Александр Вучич сейчас находится в ситуации, когда он должен выбирать между Россией и Западом, и это «опасно для Сербии».

Напомним, что ранее Миланович выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО.