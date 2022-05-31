Нижний Новгород, , 22:06 — REGNUM За одиннадцать лет Нижний Новгород опустился с пятого на шестое место среди городов России по количеству жителей. Об этом свидетельствуют предварительные данные всероссийской переписи населения.

Нижний Новгород

Так, если в 2010 году численность населения региона достигала 1 млн 251 тысячи человек, то к 2021 году этот показатель снизился на 2% — до 1 млн 226 тысяч человек.

Отметим, что столица Приволжья по числу жителей уступает Москве, которую сейчас населяют 13 млн человек, Санкт-Петербургу — около 5,6 млн человек, Новосибирску — 1,6 млн человек, Екатеринбургу — более 1,5 млн человек и Казани — 1,3 млн человек.

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