Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) США в ближайшее время получат новый беспилотный подводный аппарат Orca, способный выполнять функции подводного минного заградителя, сообщает 31 мая журнал Popular Mechanics.

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По утверждению издания, первые испытания этого аппарата проведут летом текущего года. Заявлено, что беспилотник сможет нести до восьми тонн полезной нагрузки и отсеки для мин как в кормовой, так и в носовой части корпуса.

Новый беспилотник можно будет использовать для скрытной постановки мин в труднодоступных районах Мирового океана, блокировать вражеские порты, нарушать маршруты морской торговли.

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