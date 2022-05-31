Тирана, , 22:25 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 710 человек выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 77 пациентов. Об этом сообщило вечером 31 мая министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Строящаяся большая мечеть в Тиране Bjørn Christian Tørrissen

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 276 172 случая заражения коронавирусом, 272 388 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся три пациента. Уже 2,5 месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 204 активных случаев заражения, в том числе 214 — в Тиране.

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