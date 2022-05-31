Тюмень, 31 мая, 2022, 22:01 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанут члены организованной преступной группы с участием бывшего директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игоря Фролова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Уборка снега. Тюмень

По версии следствия, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени с целью хищения бюджетных денег создал организованную преступную группу, в состав которой вошли сотрудник данного департамента, его мать и директор коммерческой фирмы. с целью хищения бюджетных денег.

Схема вывода бюджетных денежных средств была следующей. С подконтрольной им фирмой заключались субподрядные договоры по содержанию и уборке автомобильных дорог в Тюмени. Работы выполнялись не в полном объёме, оставшиеся деньги обналичивались и распределялись между членами группы. Ущерб бюджету областной столицы составил свыше 6,4 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб на три миллиона рублей. На их имущество наложен арест. Бывший директор дорожного ведомства Тюмени обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»). Дело направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Фролов и его мать находятся под домашним арестом.