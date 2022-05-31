Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Несмотря на успех картины «Топ Ган: Мэверик», главную роль в котором исполнил Том Круз, у её создателей пока нет планов на выпуск сиквела. Об этом 31 мая сообщает портал Deadline.

Кадр из трейлера Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»

«Это было то время, когда это должно было произойти», — сказал продюсер проекта Джерри Брукхаймер, когда журналисты задали ему вопрос о том, почему сиквел «Лучшего стрелка» вышел только сейчас, а не десять или двадцать лет назад. Он добавил, что до того момента, как проектом решил заняться режиссёр Джозеф Косински, у продюсеров первой картины не было сценария и каких-либо идей.

На вопрос о том, может ли выйти на экраны третий фильм франшизы, Брукхаймер ответил, что пока руководители проекта не думают об этом. «Давайте оседлаем эту волну», — предложил он.

Напомним, фильм «Топ Ган: Мэверик» вышел в США в широкий прокат 27 мая 2022 года. По состоянию на сегодня он собрал в США 126,7 млн, а в мире — $282 млн.