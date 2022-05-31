Рим, 31 мая 2022, 21:56 — REGNUM Власти Италии воспринимают граждан, которые ищут работу, как «врагов», заявила 31 мая лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Giorgiameloni.it

Вместо того, чтобы помогать в трудоустройстве, гражданам, в том числе молодым, предлагают «сидеть дома» и жить на пособие, отметила она.

«Так из людей делают рабов», — добавила лидер итальянской оппозиции.

В 2019 году в Италии по инициативе популистского «Движения 5 звезд» было введено так называемое «пособие по гражданству» (по бедности). Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны. Почти треть молодых людей в Италии не работают и не учатся.