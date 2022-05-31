Рим, 31 мая, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Власти Италии воспринимают граждан, которые ищут работу, как «врагов», заявила 31 мая лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Вместо того, чтобы помогать в трудоустройстве, гражданам, в том числе молодым, предлагают «сидеть дома» и жить на пособие, отметила она.

«Так из людей делают рабов», — добавила лидер итальянской оппозиции.

В 2019 годув Италиипо инициативе популистского «Движения 5 звезд» было введено так называемое «пособие по гражданству» (по бедности). Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны. Почти треть молодых людей в Италии не работают и не учатся.