Нью-Йорк, США, 1 июня, 2022, 01:08 — ИА Регнум. С 1 июня председательство в Совете Безопасности ООН впервые за историю ООН перейдет к Албании.

tomislav medak Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это событие 30 мая стало поводом для отъезда премьер-министра Албании Эди Рамы и главы МИД Албании Ольты Джачки в Нью-Йорк.

2 июня премьер-министр Албании проведет открытые дебаты на высоком уровне в Совете Безопасности ООН. Их темой станет международная ответственность на фоне специальной операции России на Украине.

Рама заявил о необходимости привлечь к ответственности «нарушителей международного права».