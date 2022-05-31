Москва, , 21:54 — REGNUM В городе Краматорске (ДНР) украинские боевики заминировали местность рядом с детской поликлиникой, сообщил 31 мая журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Боевики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам представителя Минобороны России, ВСУ оборудовали опорный пункт в детской поликлинике № 3, расположенной на улице Героев Украины.

Кроме того, украинские боевики заминировали подходы к зданию поликлиники, а в подвальных помещениях они насильно удерживают персонал и пациентов, в том числе детей.

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