Москва, , 21:49 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Алехин посетил Харцызский детский социальный центр в Донецкой народной республике. В рамках поездки детскому центру передали гуманитарные товары, а детям — подарки и игрушки.

Дети Донбасса Из личного архива Аексея Алехина

Победитель конкурса «Лидеры России», член клуба Лидеров России «Эльбрус», глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин уже несколько месяцев оказывает различную помощь беженцам с Донбасса. Будучи руководителем регионального штаба #МЫВМЕСТЕ, координирует добровольческую и гуманитарную поддержку временно пребывающих в Нижегородской области, организует приветственные встречи для прибывших семей из Донецкой и Луганской народных республик. Когда поступил новый запрос на помощь детскому центру — Лидер не мог пройти мимо.

«Детский социальный центр, в который я ездил — учреждение, где живут дети, оказавшиеся в трудной ситуации: либо погибли родители, либо изъяты из неблагополучных семей. Часть детей перевезена в Россию, оставшиеся окружены заботой и любовью воспитателей. Но семейного тепла, конечно же не хватает. Ребята тянулись и были очень рады обняться, а пацаны — горды пожать руку. Ребята встречно подарили свои рисунки и поделки, — поделился Алексей Алехин, – С момента начала спецоперации наша команда собирает и регулярно отправляет на Донбасс разные гуманитарные грузы. Собираем и отвозим адресно, по прямому конкретному запросу. Когда пришёл запрос на помощь детям, попавшим в трудную ситуацию, стал координировать это направление сам. Когда приходят сложные времена, итог зависит от каждого, оставаться в стороне нельзя. А лидер команды должен глубоко понимать, что происходит с проектом, потому я не мог не поехать, чтобы увидеть всё своими глазами, самому потаскать коробки, самому поговорить с людьми».

Алексей Алехин отметил, что сбор средств и гуманитарной помощи продолжается.

«По детскому направлению и для социальных учреждений, и для посёлков, где закончились боевые действия, очень актуально то, что входит в ежедневные потребности. Но мы также будем стремиться приехать ещё, чтобы поделиться не только чем-то материальным, но и своим теплом. Про направление помощи военным — разговор особый. Тут тоже будем продолжать. Вообще после поездки считаю, что на Донбасс было бы правильно съездить каждому россиянину — прояснение наступает очень быстро», — рассказал он журналистам.

Члены клуба Лидеров России «Эльбрус» и сообщества конкурса «Лидеры России» принимают активное участие в помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и беженцам на территории России. Так, Лидеры России запустили акцию «Эльбрус — Донбассу», в рамках которой удалось приобрести 1087 рюкзаков для детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, которые приехали учиться в Ростовскую область.