София, , 21:46 — REGNUM Конфедерация работодателей и промышленников Болгарии (КРП) объявила о намерении провести общенациональную акцию в знак несогласия с экономической политикой действующего правительства страны. Об этом 31 мая сообщает БНР.

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Как заявил глава КРП Кирил Домусчиев, массовые протесты предпринимателей вызваны невыполнением официальной Софией обязательств по компенсации промышленным потребителям цен на электроэнергию и природный газ.

Кирил Домусчиев «Практически в каждой стране ЕС предприятия получают соответствующие субсидии, в то время как в Болгарии из-за недостатка государственной поддержки на этом фоне уже обанкротились тысячи фирм».

Предполагается, что указанные забастовки и демонстрации бизнесменов пройдут в Болгарии 24 и 29 июня. Все мероприятия заранее согласованы с местными администрациями.

Напомним, в ноябре 2021 года правительство Болгарии приняло решение о выплате дополнительной материальной помощи более 100 тыс. представителям крупного и среднего бизнеса. На данный момент эта программа не реализована.

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