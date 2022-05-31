София, 31 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Конфедерация работодателей и промышленников Болгарии (КРП) объявила о намерении провести общенациональную акцию в знак несогласия с экономической политикой действующего правительства страны. Об этом 31 мая сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как заявил глава КРП Кирил Домусчиев, массовые протесты предпринимателей вызваны невыполнением официальной Софией обязательств по компенсации промышленным потребителям цен на электроэнергию и природный газ.

Кирил Домусчиев «Практически в каждой стране ЕС предприятия получают соответствующие субсидии, в то время как в Болгарии из-за недостатка государственной поддержки на этом фоне уже обанкротились тысячи фирм».

Предполагается, что указанные забастовки и демонстрации бизнесменов пройдут в Болгарии 24 и 29 июня. Все мероприятия заранее согласованы с местными администрациями.

Напомним, в ноябре 2021 года правительство Болгарии приняло решение о выплате дополнительной материальной помощи более 100 тыс. представителям крупного и среднего бизнеса. На данный момент эта программа не реализована.