Нижний Новгород, , 21:43 — REGNUM Нижегородская область намерена приобрести 50 автомобилей «скорой помощи» и 46 фургонов «Соболь». Информация об этом появилась на портале государственных закупок.

Скорая

На эти цели планируют потратить 335 млн рублей из регионального бюджета. Начальная цена контракта на кареты «скорой помощи» составит 269,1 млн рублей.

Каждый такой автомобиль должен быть оснащён портативным аппаратом искусственной вентиляции лёгких, кислородным редуктором-ингалятором, портативным компрессорным небулайзером, шприцевыми насосами и другим спецоборудованием.

А на фургоны «Соболь» производства Горьковского автозавода планируют израсходовать 69 млн рублей.

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