Белград, , 22:19 — REGNUM Сверхвыгодный трехлетний газовый контракт между Сербией и Россией, чье подписание анонсировал президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным 29 мая, пока существует только в устной форме, и поэтому сербской общественности радоваться рано. Такое мнение высказал 31 мая ИА REGNUM профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что ранее президент Сербии сообщил, что Белград подпишет с Москвой трехлетний газовый контракт, который обеспечит ему возможность получать российское голубое топливо по ценам в три или четыре раза ниже рыночных цен в Европе.

«Понятно, что Вучич представил общественности свой вариант договора. Этот документ пока не подписан, нужно дождаться итогового документа и посмотреть, содержатся ли в нем какие-то условия. Я убежден, что или в письменном варианте договора, или в устной форме будет оговорено, что в случае присоединения Сербии к антироссийским санкциям условия договора поменяются хотя бы в той части, которая касается оплаты за российский газ в рублях», — рассказал Мирович.

Эксперт не исключил, что в конце июля или в начале августа могут произойти большие изменения в сербско-российских отношениях, вплоть до введения санкций со стороны Сербии.

Мне кажется, что поворот уже произошел, так как пропаганда, которая должна подготовить сербское общественное мнение к такому шагу в сербских СМИ, не прекращается. Эту же роль играли и обвинения в злоупотреблении косовским вопросом, которые Вучич ранее высказал в адрес президента Путина, а также неадекватные сравнения действий НАТО в бывшей Югославии и России на Украине, которые озвучила премьер-министр Анна Брнабич . Единственное, что стоит между введением санкций и сербским руководством — это массовые митинги в поддержку России, которые прошли в Белграде. Вучич понимает, что более 70% населения против этого, и поэтому откладывает то, что он обещал американским партнерам. Деян Мирович

Мирович напомнил, что в июне 2020 года, всего лишь за несколько месяцев до подписания Вашингтонского соглашения, Вучич в Белграде принимал министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Глава российской дипломатии тогда заявил о том, что было бы контрпродуктивно форсировать так называемую «нормализацию отношений» между Белградом и Приштиной и подгонять ее под какие-либо искусственные сроки. Уже в сентябре Вучич подписал в Вашингтоне документ, который содержит пункты, ущемляющие российские интересы на Балканах. Я уже вижу аналогию с 2020 годом, тем более, уже было заявлено, что министр Лавров 7 июня приедет с визитом в Сербию», — подытожил Деян Мирович.