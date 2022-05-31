Париж, , 21:41 — REGNUM На саммите Евросоюза, который пройдёт 23–24 июня текущего года, будет рассмотрен вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС, сообщила 31 мая глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе своего визита в Польшу.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, «саммит сможет направить Украине позитивный сигнал».

«Украина — это член европейской семьи, и однажды она присоединится к нам. Мы ждем рекомендации Еврокомиссии, которая должна быть сформулирована к 15 июня», — отметила Колонна.

При этом она напомнила, что Франция выдвинула инициативу о создании «Европейского политического сообщества», которое позволит «уже сейчас перейти к конкретному сотрудничеству со странами, желающими присоединиться к ЕС, в том числе в энергетике, инфраструктуре, коммуникациях».

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