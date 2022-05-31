Бишкек, , 21:39 — REGNUM Правление Национального банка Киргизии решило сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора сегодня, 31 мая.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

Аналитики нацбанка отмечают некоторое замедление инфляционных процессов в стране — за последний месяц годовая инфляция снизилась с 14,5% до 13,8%.

Происходящее объясняют относительной стабилизацией ситуации на мировых продовольственных рынках после периода существенного давления, а также влиянием внутренних факторов.

Однако ограниченное предложение продовольственных товаров на глобальных рынках и логистические проблемы продолжают нести в себе проинфляционные риски. А в целом внешнеэкономические условия для экономики Киргизии по-прежнему развиваются под влиянием фактора неопределенности и рисков.

«Ужесточение денежно-кредитной политики позволило сохранить привлекательность вкладов в национальной валюте Киргизии и побудить население к сберегательному поведению», — утверждают в Национальном банке.