Москва, 31 мая, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Банк России может разрешить финансовым организациям устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Об этом 31 мая сообщила журналистам первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам юридических лиц», — сказала она.

На вопрос журналистов о том, рассматривается ли возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам физических лиц, Юдаева отметила, что, по её информации, данная тема в Центробанке не обсуждалась.