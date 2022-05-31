Москва, 31 мая, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Калининграде следует стимулировать проведение польско-немецких исследований, а в Смоленске или Брянске — создать центр украинских исследований. Такое мнение высказал 31 мая в ходе своего выступления на круглом столе «Калининградская область в окружении врагов» обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Михаил Демурин

«Во многом мы рассматриваем наши приграничные регионы в качестве объектов воздействия, при этом Калининград достоин того, чтобы быть субъектом европейской политики, во всяком случае «субподрядчиком». Для этого в Калининградском университете нужно активно развивать региональные исследования — польскую, немецкую проблематику. Расширять проведение там соответствующих мероприятий, привлекать к ним как можно больше студентов. Здесь не только образовательный аспект, но и воспитательный».